AEW WWE | Bufera Andrade potrebbe entrare in un periodo di non competizione lungo 1 anno

Andrade è nell’occhio del ciclone. Dopo la sua attuale situazione spiegata in questa news precedente, ora emerge un nuovo aggiornamento che non fa ben sperare nei confronti del wrestler messicano. Diverse persone hanno riferito a Fightful Select che Andrade ha “un avvocato molto bravo”, ma non hanno specificato se stesse effettivamente impugnando la questione. Il periodo di 90 giorni è spesso definito come una “clausola di non conpetezione”, ma in realtà si tratta più che altro di un preavviso di scadenza del contratto, durante il quale il talento continua a essere pagato. PWInsider ha riportato che Andrade non verrà pagato durante quel periodo di “non-compete”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW/WWE: Bufera Andrade, potrebbe entrare in un periodo di non competizione lungo 1 anno

Approfondisci con queste news

AEW: Ancora mistero intorno ad Andrade - Andrade ha firmato con la AEW, ma è sparito subito dopo e non si sa il vero motivo intorno a questa misteriosa scomparsa ... Lo riporta spaziowrestling.it

Luce sul mistero Andrade, la WWE blocca il ritorno in AEW - Finalmente si fa luce sul mistero di Andrade, sembra che la WWE abbia bloccato il suo passaggio alla All Elite Wrestling ... Come scrive spaziowrestling.it

Il membro della WWE Hall of Fame, Eric Bischoff, rompe il silenzio sul ritorno di Andrade in AEW - Quasi nessuno si aspettava che Andrade facesse il suo ritorno in AEW così presto dopo essere stato rilasciato dalla WWE, motivo per cui molti addetti ai lavori e analisti si stanno interrogando sulla ... Secondo worldwrestling.it