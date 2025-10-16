AEW | Statlander vs Storm la rivalità raggiunge il punto di rottura alla vigilia di WrestleDream

AEW WrestleDream è alle porte e, per l’occasione, Renee Paquette ha condotto un’intensa intervista con la campionessa femminile AEW, Kris Statlander, e la sua sfidante Toni Storm. Un confronto che ha infiammato la puntata del 15 Ottobre di AEW Dynamite. Durante l’intervista, Toni Storm ha aperto il confronto con una dichiarazione drammatica: “Io sono quel titolo. Mi chiedo chi sarei senza. ma la vera domanda è: chi è Kris Statlander?” Statlander non si è lasciata intimidire, rispondendo con fermezza: “Toni, tu non hai mai saputo chi sono, perché io sono in continua evoluzione”. Poi, con tono deciso, ha aggiunto: “A WrestleDream ti darò il riposo che meriti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

