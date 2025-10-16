AEW | RUSH si è infortunato al gomito durante il suo match a Dynamite

Dopo le notizie degli infortunati in casa WWE anche dall’altra parte della “sala” stanno facendo i conti. In AEW, RUSH, leader de La Faction Ingobernable, è alle prese con un’infortunio al gomito. Il tutto è successo mercoledì sera nell’episodio speciale DynamiteCollision pre WrestleDream, nel match che vedeva impegnati gli LFI contro i The Opps, in una contesa valida per i Trios Titles. Gomito slogato. Bryan Alvarez del Wrestling Observer Newsletter ha riportato che l’infortunio è arrivato verso la fine del match, quando RUSH ha tentato di impedire un tentativo di Muscle Buster di Samoa Joe sul fratello Dralistico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

