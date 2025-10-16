AEW | La WWE sta impedendo ad Andrade di apparire di nuovo a Dynamite?
Un nuovo report getta luce sull’assenza di Andrade dalla programmazione AEW dopo il suo storico ritorno in federazione. La questione sarebbe legata a una controversa clausola di non competizione con la WWE. Il ritorno storico che ha fatto storia. Il 1° ottobre scorso, durante l’episodio di Dynamite, Andrade ha scritto una pagina di storia del wrestling moderno firmando nuovamente con la AEW. Il luchador messicano è diventato la prima persona nella storia a passare dalla WWE alla AEW per ben due volte, un record che testimonia quanto particolari siano diventate le dinamiche contrattuali nel wrestling contemporaneo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
