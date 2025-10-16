AEW | Intricata la situazione tra Andrade e la WWE sarebbe ufficialmente sotto contratto

Andrade è al centro di una battaglia legale tra WWE e AEW. Dopo la sua apparizione a sorpresa nella federazione di Tony Khan a inizio ottobre, il luchador messicano è sparito dai radar e ha dovuto cancellare tutti i booking indipendenti. La WWE ha infatti inviato alla AEW un cease and desist sostenendo che Andrade sia ancora sotto contratto. Un licenziamento poco chiaro. Secondo le fonti di Fightful Select, la situazione sarebbe frutto di un grave malinteso in cui né la AEW né Andrade avrebbero responsabilità. La WWE avrebbe comunicato al messicano la fine del rapporto lavorativo senza mai menzionare un periodo di non-compete di 90 giorni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Intricata la situazione tra Andrade e la WWE, sarebbe ufficialmente sotto contratto

