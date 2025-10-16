Jon Moxley ha voluto assicurarsi un vantaggio psicologico su Darby Allin a pochi giorni dal loro I Quit Match in programma a WrestleDream. Invece di affrontarsi sul ring o nel backstage, i due si sono incontrati in una stanza d’interrogatorio in stile carcerario durante l’episodio del 15 ottobre di AEW Dynamite, separati da una spessa parete di vetro. Moxley ha preso per primo la parola, riconoscendo che Allin non avrebbe mai pronunciato la parola “mi arrendo”, ma chiarendo che nemmeno lui lo avrebbe fatto. Ha ammesso di essere a corto di opzioni, apparendo visibilmente frustrato. Poi gli ha offerto un’ultima possibilità di unirsi ai Death Riders, sostenendo che non era ancora troppo tardi per schierarsi al suo fianco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: I giochi mentali di Jon Moxley spingono Darby Allin oltre il limite prima di WrestleDream