AEW | Cade l’aura d’invincibilità degli Hurt Syndicate sconfitti dai Gates of Agony

Zonawrestling.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La striscia d’imbattibilità degli Hurt Syndicate si è interrotta bruscamente durante l’episodio del 15 ottobre di  AEW Dynamite. Nell’edizione speciale di tre ore dedicata al  WrestleDream go-home show, che ha fatto anche da puntata combinata con  AEW Collision, Bobby Lashley e Shelton Benjamin hanno subito la loro prima sconfitta per schienamento da quando sono arrivati in AEW. Gli Hurt Syndicate hanno aperto la serata alla Cody Dahmer Arena di Kansas City, Missouri, affrontando i  Gates of Agony. THEY HURT PEOPLE! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.comzYb3mlkYoy — All Elite Wrestling (@AEW) October 16, 2025 Il match si è trasformato in una battaglia fisica tra due team potenti, con sia  MVP  che  Ricochet  coinvolti a bordo ring per aiutare le rispettive squadre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

