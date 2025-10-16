Aeroporto Falcone Borsellino | attivati i sette distributori d' acqua gratuiti
Attivi da oggi (16 ottobre) all’aeroporto di Palermo sette distributori d'acqua refrigerata gratuiti. Le fontanelle sono state installate in tutto il terminal passeggeri, prima e dopo i controlli di sicurezza. In quattro erogatori d’acqua, in area air side, sarà possibile riempire bottiglie e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
