Aeroporto Falcone Borsellino | attivati i sette distributori d' acqua gratuiti

16 ott 2025

Attivi da oggi (16 ottobre) all’aeroporto di Palermo sette distributori d'acqua refrigerata gratuiti. Le fontanelle sono state installate in tutto il terminal passeggeri, prima e dopo i controlli di sicurezza. In quattro erogatori d’acqua, in area air side, sarà possibile riempire bottiglie e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

