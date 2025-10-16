Aeffe sei mesi per la svolta Il super esperto di crisi aziendali in campo per rialzare la società

Il super esperto di crisi aziendali in campo per rialzare Aeffe: sarà Riccardo Ranalli a occuparsi della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, per cui la società e la sua controllata Pollini avevano presentato istanza di accesso lo scorso 2 ottobre. È Ranalli l’esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio della Romagna: dottore commercialista iscritto all’albo dei revisori legali dei conti, fondatore dello studio Ranalli & Associati con sedi a Torino e Milano, è una figura di riferimento in Italia nell’ambito delle crisi di impresa come dimostrano anche le frequenti audizioni sul tema per cui è stato chiamato in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aeffe, sei mesi per la svolta. Il super esperto di crisi aziendali in campo per rialzare la società

