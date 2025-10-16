Adesso Riformisti | Teleconsulto pediatrico in Toscana | bene la sperimentazione ma la Valtiberina non resti esclusa

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Ad esso Riformisti: “Teleconsulto pediatrico in Toscana: bene la sperimentazione, ma la Valtiberina non resti esclusa". Il gruppo consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro accoglie con favore l'avvio della sperimentazione del teleconsulto pediatrico prevista dalla Regione Toscana con la delibera di Giunta n. 1417 del 29 settembre 2025. È un passo importante verso una sanità più moderna e vicina alle famiglie. Tuttavia, non possiamo ignorare una realtà ormai evidente: in Valtiberina manca da anni il terzo pediatra e l'ultimo bando regionale per coprire la zona carente è andato deserto, lasciando scoperto un servizio essenziale per centinaia di famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

