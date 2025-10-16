Adesso può sentire | primo impianto cocleare robotico su bimbo di un anno al Meyer

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 16 ottobre 2025 – L’ospedale  Meyer ha eseguito con successo il primo impianto cocleare bilaterale simultaneo robotico su un bambino di un anno. L’intervento, condotto dall’équipe diretta dal professor Franco Trabalzini, rappresenta una pietra miliare nella chirurgia otologica pediatrica, grazie all’integrazione di tecnologie avanzate per la medicina di precisione. La procedura è stata pianificata nei minimi dettagli grazie ad un particolare software, che ha permesso di misurare con estrema precisione la coclea del piccolo paziente e di selezionare la lunghezza dell’elettrodo più adatta alle sue esigenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

adesso pu242 sentire primo impianto cocleare robotico su bimbo di un anno al meyer

© Lanazione.it - Adesso può sentire: primo impianto cocleare robotico su bimbo di un anno al Meyer

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Adesso Pu242 Sentire Primo