Adesso può sentire | primo impianto cocleare robotico su bimbo di un anno al Meyer

Firenze, 16 ottobre 2025 – L’ospedale Meyer ha eseguito con successo il primo impianto cocleare bilaterale simultaneo robotico su un bambino di un anno. L’intervento, condotto dall’équipe diretta dal professor Franco Trabalzini, rappresenta una pietra miliare nella chirurgia otologica pediatrica, grazie all’integrazione di tecnologie avanzate per la medicina di precisione. La procedura è stata pianificata nei minimi dettagli grazie ad un particolare software, che ha permesso di misurare con estrema precisione la coclea del piccolo paziente e di selezionare la lunghezza dell’elettrodo più adatta alle sue esigenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

