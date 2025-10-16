Addio prof Non si presenta a scuola poco dopo la terribile scoperta a casa sua

È stata una tragedia improvvisa e silenziosa quella che ha colpito la comunità del liceo Copernico, lasciando un vuoto profondo tra colleghi e studenti. La professoressa Rossana Cerretti, insegnante di latino, storia e italiano, si è spenta nella sua abitazione, probabilmente a causa di un malore. Era originaria di La Spezia, ma da anni viveva a Brescia, dove aveva costruito la sua vita professionale e affettiva. La notizia della sua morte ha scosso l’intero istituto, dove era conosciuta per la passione, la dedizione e l’amore con cui insegnava. L’allarme è scattato nella mattinata di lunedì, quando i colleghi, notando la sua assenza, hanno iniziato a preoccuparsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it