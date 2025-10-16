Addio glow benvenuto dark La tendenza beauty dell’autunno è un' estetica più oscura | eyeliner affilati e labbra bordeaux per un fascino gotico irresistibile

D imenticate le sfumature dorate e i toni caldi della “pumpkin spice aesthetic”: l’autunno 2025 vira verso tinte più profonde e misteriose. È il momento della Goth Girl Autumn, la tendenza beauty che impazza sui social e che celebra il fascino dell’oscurità con un tocco raffinato e malinconico. Così, è tempo di eyeliner neri affilati, labbra color vino e incarnati di porcellana. Un ritorno al gotico, ma con un’estetica contemporanea e consapevole. Jenna Ortega regina del goth glam, tutti i look del tour di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Jenna Ortega e l’evoluzione silenziosa del beauty look di Mercoledì Goth Girl Autumn: il beauty look autunnale in stile dark. 🔗 Leggi su Iodonna.it

