Dopo un lungo silenzio, è arrivata l'ufficialità: Alessandro Cattelan non sarà più al timone di Sanremo Giovani. Una decisione maturata all'interno della nuova Rai, che ha scelto di lasciarlo fuori dai giochi, giudicandolo « un talento difficile da incasellare nella tv generalista ». Così, l'ex volto di X Factor ha trovato una nuova casa: è giudice nella nuova edizione di Italia's Got Talent targata Disney+. Ma chi prenderà il suo posto sul palco della competizione che selezionerà alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026? A svelarlo è stata l'agenzia AdnKronos, che ha parlato di una trattativa ormai conclusa, con la firma del contratto attesa a giorni.

© Donnapop.it - Addio Cattelan, a Sanremo Giovani arriva un nuovo conduttore: nome inaspettato, ecco chi è