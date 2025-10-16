Addio Cattelan a Sanremo Giovani arriva un nuovo conduttore | nome inaspettato ecco chi è

Donnapop.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un lungo silenzio, è arrivata l’ufficialità: Alessandro Cattelan non sarà più al timone di Sanremo Giovani. Una decisione maturata all’interno della nuova Rai, che ha scelto di lasciarlo fuori dai giochi, giudicandolo « un talento difficile da incasellare nella tv generalista ». Così, l’ex volto di X Factor ha trovato una nuova casa: è giudice nella nuova edizione di Italia’s Got Talent targata Disney+. Ma chi prenderà il suo posto sul palco della competizione che selezionerà alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026? A svelarlo è stata l’agenzia AdnKronos, che ha parlato di una trattativa ormai conclusa, con la firma del contratto attesa a giorni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

addio cattelan a sanremo giovani arriva un nuovo conduttore nome inaspettato ecco chi 232

© Donnapop.it - Addio Cattelan, a Sanremo Giovani arriva un nuovo conduttore: nome inaspettato, ecco chi è

News recenti che potrebbero piacerti

addio cattelan sanremo giovaniGianluca Gazzoli e Belen Rodriguez: I Conduttori di Sanremo Giovani 2023 - Alessandro Cattelan ha recentemente deciso di lasciare la rete pubblica per intraprendere un nuovo ... Secondo notizie.it

addio cattelan sanremo giovaniSanremo Giovani, Gianluca Gazzoli scelto da Carlo Conti? “Manca solo la firma” - Secondo diverse fonti, il podcaster Gianluca Gazzoli condurrà la nuova edizione di Sanremo Giovani 2025: manca solo la firma ... Si legge su dilei.it

addio cattelan sanremo giovaniPrende forma l'ultimo Sanremo di Carlo Conti: i primi nomi, l'ipotesi Gabriele Corsi e tutte le indiscrezioni - Tutto quello che sappiamo sul Festival 2026, dall'addio di Conti al possibile arrivo di Gabriele Corsi per Sanremo Giovani ... Si legge su cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Cattelan Sanremo Giovani