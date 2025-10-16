Addio al nonno più vecchio di Fano
Fano saluta con commozione Luigi Pucci, nato il 9 novembre 1921, l’uomo più vecchio della città e tra i cittadini più longevi in assoluto. È scomparso lunedì sera, a poche settimane dal traguardo dei 104 anni. A darne notizia sui social è stato il nipote Cristiano Pucci, molto conosciuto in città come titolare di un’agenzia immobiliare e allenatore degli Allievi Provinciali del Csi Delfino Fano, che su Facebook ha scritto un post commovente corredato da una bella foto di Luigi sorridente: "Ieri sera, dopo quasi 104 anni vissuti alla grande, sei volato in cielo a raggiungere nonna. Mancherai. mancherai tanto tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Addio a Nonno Severino — un gigante di gioia e movimento Oggi il mondo del web e del cuore perde una delle sue anime più genuine: Nonno Severino (classe 1929), icona di gioia, muscoli e allegria, è venuto a mancare. Con la sua energia contagiosa, le s - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Emma Marrone: addio al nonno Leandro - News - X Vai su X
Emma Marrone, un nuovo addio. Il messaggio per l’amato nonno Leandro - L’ultima storia pubblicata da Emma Marrone su Instagram è un nuovo capitolo nel suo personale ... Scrive dilei.it
"Salutami papà". Lutto per Emma Marrone: il post commosso - La cantante salentina ha condiviso il suo dolore con i fan attraverso un messaggio semplice ma carico di ... Scrive ilgiornale.it
Emma Marrone dice addio al nonno Leandro, la foto sui social: “Salutami papà” - È un giorno triste per Emma Marrone, la cantante saluta per l'ultima volta suo nonno Leandro e pubblica uno scatto in bianco e nero che lo ritrae seduto a tavola. Da fanpage.it