Addio al nonno più vecchio di Fano

Fano saluta con commozione Luigi Pucci, nato il 9 novembre 1921, l’uomo più vecchio della città e tra i cittadini più longevi in assoluto. È scomparso lunedì sera, a poche settimane dal traguardo dei 104 anni. A darne notizia sui social è stato il nipote Cristiano Pucci, molto conosciuto in città come titolare di un’agenzia immobiliare e allenatore degli Allievi Provinciali del Csi Delfino Fano, che su Facebook ha scritto un post commovente corredato da una bella foto di Luigi sorridente: "Ieri sera, dopo quasi 104 anni vissuti alla grande, sei volato in cielo a raggiungere nonna. Mancherai. mancherai tanto tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

