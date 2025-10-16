Addio ad Andrea | il giovane operaio di Paularo non ce l’ha fatta

Udinetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati nove giorni dal grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Trieste, in cui Andrea Misson, giovane operaio di 21 anni originario di Paularo, era rimasto gravemente ferito. Nove giorni di speranza, di attesa, di preghiere. Dopo il lungo e delicato intervento chirurgico cui. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

