Addio a Stefano Fattorini storico della Shoah e collaboratore del museo della comunità ebraica

“Che il suo ricordo ci accompagni”. Stefano Fattorini, storico della Shoah e collaboratore del Museo della Comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”, non c'è più. A diffondere la notizia è stato lo stesso museo attraverso i suoi canali social. La collaborazione di Fattorini con la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it