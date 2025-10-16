Addio a Raila Odinga

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 ottobre lo storico oppositore keniano Raila Odinga, 80 anni, è morto in India a causa di un attacco cardiaco. Il leader del partito Orange democratic movement (Odm),. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

