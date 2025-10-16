Addio a Monica Sacacian a soli 38 anni | lascia quattro figli

Si è spenta, a soli 38 anni, Monica Sacacian.La donna è mancata dopo una lunga malattia all'Hospice di Galliate, dove era ricoverata da qualche tempo. Lascia il marito, Paolo Contartese, e i figli Massimo, Antonio, Alex ed Eleonor. I funerali si svolgeranno venerdì 17 ottobre alle 14.40 nella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

