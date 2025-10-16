Addio a Felice Ruggiero l’imprenditore che ha lottato fino alla fine
Aiello del Sabato (Avellino) — Profondo cordoglio in Irpinia per la scomparsa di Felice Ruggiero, 55 anni, imprenditore originario di Aiello del Sabato, deceduto ieri presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.Commozione in paese e il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
