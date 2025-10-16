Si svolgeranno oggi i funerali di Davide Casadei, 68 anni, soprannominato ‘Pigafetta’, morto a seguito di una malattia. Oggi è prevista la partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria alla volta della chiesa Stella Maris di Milano Marittima dove alle 15 sarà celebrata la Santa Messa. Dopo le esequie il corteo funebre proseguirà per il crematorio di Ravenna. Davide lascia la moglie Elena, i figli Edoardo, Ettore e Cesare (che ha una carriera calcistica professionale avviata; nato a Ravenna e cresciuto a Milano Marittima, si è unito alle giovanili della squadra cittadina del Cervia, prima di passare al Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Davide ’Pigafetta’ Casadei. Il figlio gioca in serie A nel Torino