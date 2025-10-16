Inter News 24 . Le parole dell’ex difensore. Un retroscena che getta una nuova luce sulle scelte estive dell’ Inter. Intervenuto durante la trasmissione Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha rivelato che Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como, è stato la prima scelta della dirigenza nerazzurra per la panchina. Secondo Adani, il tecnico spagnolo ha però rifiutato la prestigiosa offerta del club meneghino, una decisione che l’opinionista lega a una precisa visione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani svela: «Come tutti sanno Fabregas era la prima scelta dell’Inter, vi spiego cosa c’è dietro il suo rifiuto in estate»