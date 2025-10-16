Ad Halloween Piazza Saffi si accende con le specialità dello Street Food Festival

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre Tipico Eventi torna a Forlì con lo “Street Food Festival”, in una ‘spaventosa’ edizione dedicata ad Halloween. Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai partecipanti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Giochi e luci, in centro si accende il Natale / FOTO - Forlì, 7 dicembre 2016 – Si accende il Natale in centro storico, tra la piazzetta San Carlo e piazza Saffi. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Piazza Saffi Accende