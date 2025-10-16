Ad Ancona l' evento internazionale dedicato alla metrologia per la Realtà Estesa l’Intelligenza Artificiale e l’Ingegneria Neurale

ANCONA - Dal 22 al 24 ottobre 2025 l’Università Politecnica delle Marche ospiterà nella Facoltà di Economia G. Fuà, adAncona, la Conferenza Internazionale IEEE MetroXRAINE 2025, evento di rilievo mondiale dedicato alla Metrologia per la Realtà Estesa, l’Intelligenza Artificiale e l’Ingegneria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

11 ottobre – Giornata Internazionale delle Bambine Ogni bambina ha diritto a crescere libera, rispettata e consapevole del proprio valore Ad Ancona, la FIDAPA Riviera del Conero celebra la giornata con il progetto “Il Giardino del Rispetto”: domani alla sc - facebook.com Vai su Facebook

Ad Ancona torna a stupire “Cinematica”, festival internazionale dedicato all’immagine in movimento - Protagonisti della 12/a edizione sono artisti e studiosi del linguaggio performativo contemporaneo, figure di rilievo nella ricerca che anticipa tendenze e visioni ... Come scrive anconatoday.it

“Contrappunti”, la grande musica classica accende Ancona con artisti di fama internazionale - Michelli”, una delle più antiche associazioni concertistiche italiane ancora attive. Si legge su anconatoday.it

IVIPRO Days 2025: l'evento internazionale dedicato a videogiochi, territorio e cultura - Al via l’edizione 2025 dell’evento internazionale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale. Da everyeye.it