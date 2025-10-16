Acquisto di case | Sondrio in testa tra i capoluoghi lombardi

Sondriotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio il mercato immobiliare residenziale è in piena salute: lo dimostra l'analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni che, per quanto riguarda i dati del primo semestre 2025 pone Sondrio in testa tra i capoluoghi lombardi per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Acquisto Case Sondrio Testa