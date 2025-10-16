Acquisto di case | Sondrio in testa tra i capoluoghi lombardi
A Sondrio il mercato immobiliare residenziale è in piena salute: lo dimostra l'analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni che, per quanto riguarda i dati del primo semestre 2025 pone Sondrio in testa tra i capoluoghi lombardi per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Case, cresce la domanda di acquisto ma cala quella di affitto https://ilsole24ore.com/art/case-cresce-domanda-acquisto-ma-cala-quella-affitto-AHVFfrAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760507967… - X Vai su X
ALPÈA Immobiliare - Vendita e acquisto case in Trentino | Chiesa di Lavarone - facebook.com Vai su Facebook