Acquista prodotti con soldi falsi alla Sagra della Castagna ad Avellino fermato con 650 euro

Un intervento dei carabinieri ha interrotto ieri, mercoledì 15 ottobre, un tentativo di truffa durante la Sagra della Castagna di Cassano Irpino (Avellino), giunta alla sua 47esima edizione. Un uomo di 41 anni, originario di San Giorgio a Cremano e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre cercava di pagare con banconote false . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acquista prodotti con soldi falsi alla Sagra della Castagna ad Avellino, fermato con 650 euro

