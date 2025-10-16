Acqua gratuita negli aeroporti 22 scali italiani dicono addio alla plastica
La lotta contro la plastica passa anche dagli aeroporti. Entro la fine del 2025, ben 22 scali italiani metteranno a disposizione dei passeggeri acqua potabile gratuita grazie a fontanelle e dispenser per il riempimento delle borracce, installati oltre i controlli di sicurezza. L’iniziativa, annunciata da Assaeroporti, ha un doppio obiettivo: migliorare l’esperienza di viaggio e ridurre l’utilizzo delle bottigliette monouso all’interno degli aeroporti italiani. Un’iniziativa dove è difficile trovare un punto a sfavore, dal momento che l’acqua negli aeroporti si sa, costa più che altrove. Fontanelle d’acqua gratuite in 22 aeroporti entro fine anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
