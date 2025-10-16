Acqua gratuita negli aeroporti 22 scali italiani dicono addio alla plastica

Quifinanza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lotta contro la plastica passa anche dagli aeroporti. Entro la fine del 2025, ben 22 scali italiani metteranno a disposizione dei passeggeri acqua potabile gratuita grazie a fontanelle e dispenser per il riempimento delle borracce, installati oltre i controlli di sicurezza. L’iniziativa, annunciata da Assaeroporti, ha un doppio obiettivo: migliorare l’esperienza di viaggio e ridurre l’utilizzo delle bottigliette monouso all’interno degli aeroporti italiani. Un’iniziativa dove è difficile trovare un punto a sfavore, dal momento che l’acqua negli aeroporti si sa, costa più che altrove. Fontanelle d’acqua gratuite in 22 aeroporti entro fine anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

acqua gratuita negli aeroporti 22 scali italiani dicono addio alla plastica

© Quifinanza.it - Acqua gratuita negli aeroporti, 22 scali italiani dicono addio alla plastica

News recenti che potrebbero piacerti

acqua gratuita aeroporti 22Acqua gratuita negli aeroporti, 22 scali italiani dicono addio alla plastica - Entro fine 2025 l’acqua gratuita negli aeroporti italiani diventa realtà: un passo verso viaggi più green, meno plastica e maggiore attenzione ai consumatori ... Da quifinanza.it

acqua gratuita aeroporti 22Acqua gratis per i viaggiatori nei due storici aeroporti della Lombardia (e non solo): basta avere bottiglia o borraccia - Novità sostenibile negli aeroporti: Assaeroporti annuncia 'refill point' gratuiti in 22 scali (Milano, Napoli, Catania e altri) per ridurre la plastica monouso. Si legge su comozero.it

Aeroporti, entro il 2025 acqua gratis dopo i controlli di sicurezza. Cosa sapere - Negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero i ref ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Acqua Gratuita Aeroporti 22