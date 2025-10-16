Acqua ferma - Racconti della natura kids

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre alle 10.30 l’Orto botanico propone un nuovo appuntamento KIDS della rassegna Racconti della Natura dedicato al libro “Acqua ferma” (Cocai Books), con la partecipazione degli autori Valentina Gottardi e Maciej Michno. Il libro introduce bambine e bambini al mondo degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

