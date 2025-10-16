Acireale tentano truffa dello specchietto | denunciati due uomini di Adrano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di truffa. Un episodio di tentata truffa stradale, noto come il “ trucco dello specchietto ”, è stato sventato ad Acireale grazie all’intervento della Polizia di Stato. Due uomini di 25 e 36 anni avrebbero cercato di estorcere denaro a una donna simulando un danno al loro specchietto retrovisore. Gli agenti hanno denunciato i sospettati per tentata truffa, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento della Polizia. A segnalare l’accaduto è stato il marito della vittima, mentre transitava lungo la S.S.114. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Acireale, tentano truffa dello specchietto: denunciati due uomini di Adrano

