Acireale al via la messa in sicurezza del campanile della chiesa Cuore immacolato di Maria

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziano ufficialmente oggi i lavori che la Regione Siciliana effettuerà per mettere in sicurezza il campanile della chiesa Cuore Immacolato di Maria in piazza San Francesco ad Acireale. L’intervento di messa in sicurezza e di ristrutturazione è stato finanziato dall’Assessorato Regionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

