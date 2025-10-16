Inter News 24 Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, anche il futuro di Francesco Acerbi all’ Inter è tutt’altro che scontato. Il difensore centrale, classe 1988, è legato ai nerazzurri fino a giugno 2026, ma rientra nel gruppo di giocatori che la proprietà Oaktree sta valutando in ottica di rinnovo generazionale e riduzione del monte ingaggi. Nonostante la sua importanza nello spogliatoio e la fiducia che continua a ricevere da Cristian Chivu, la dirigenza interista è consapevole che l’età del giocatore e l’elevato carico salariale impongono una riflessione strategica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi Inter, Oaktree alza il muro su un nuovo rinnovo: addio certo per questo motivo