Accusato di traffico di droga ma viene assolto dopo 18 anni
Condannato in primo grado a 21 anni di reclusione perché ritenuto a capo di un’organizzazione che importava droga dall’Africa, un nigeriano di 54 anni è stato assolto nell’udienza davanti al Tribunale collegiale di Perugia. A quasi 18 anni dai fatti contestati i giudici hanno così accolto la richiesta del suo difensore, l’avvocato Luca Sebastiani, del foro di Bologna. Il legale ha prodotto in udienza una consulenza tecnica della polizia scientifica datata 2013, la quale - secondo il legale - concludeva di non poter affermare che la voce di una delle intercettazioni usate per gli arresti dell’operazione Black passenger, fosse proprio quella del suo assistito, all’epoca detenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
