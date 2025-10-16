Accusato di promuovere la Jihad su TikTok | arrestato un uomo di 31 anni

Un uomo di 31 anni di Velletri è stato arrestato perché accusato di istigazione a delinquere aggravata dall'apologia di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici o telematici perché avrebbe promosso la Jihad attraverso alcuni contenuti condivisi su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

