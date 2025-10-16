Accusato di omicidio per la morte in diretta streaming di un adolescente | chi è il pedofilo-sadico White Tiger

Un 21enne di Amburgo, noto come “White Tiger”, è stato incriminato per omicidio e abusi sessuali su minori, tra cui la morte in diretta streaming di un tredicenne americano. “I reati vanno oltre l’immaginazione umana”, ha dichiarato il procuratore il procuratore Fröhlich. 🔗 Leggi su Fanpage.it

