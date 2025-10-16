Accordo tra Unicredit Unicredit RE Services e Ance per supportare la sostenibilità nell’edilizia
Unicredit, Unicredit RE Services, società di intermediazione immobiliare del Gruppo, e Ance hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a consolidare la collaborazione tra il settore bancario, l’industria delle costruzioni e l’ intermediazione immobiliare, con un impegno congiunto a sostegno della sostenibilità e della crescita del Paese. L’accordo si fonda sulla condivisione di valori comuni e sull’obiettivo di perseguire azioni concrete in tre ambiti prioritari: efficienza energetica del patrimonio immobiliare, quale leva strategica per la decarbonizzazione e la competitività del sistema Paese; accessibilità delle abitazioni, per rendere il mercato immobiliare più inclusivo e vicino ai bisogni delle comunità; sicurezza sul lavoro, come presupposto imprescindibile per lo sviluppo sostenibile del settore edilizio e promozione della cultura finanziaria presso le imprese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
