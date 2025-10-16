accoltellato durante una lite per droga muore un 19enne a roma

Una violenta lite e poi l'accoltellamento. Un fendente che ha reciso l’arteria femorale provocandogli la morte. Teatro dell’omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che affaccia sul mare. La vittima è un ragazzo di 19 anni (Simone Schiavello) coinvolto in una rissa scoppiata nella tarda serata di mercoledì. In base a quanto stanno ricostruendo i carabinieri - intervenuti sul posto con. 🔗 Leggi su Feedpress.me

