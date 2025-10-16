Accesso libero a Medicina | dal 30 ottobre iscrizioni al primo appello del 20 novembre Ecco come funziona Le linee guida MUR

Sono state pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca le Linee guida per gli esami del Semestre aperto, che nel nuovo anno accademico 202526 sostituiscono i test d’ingresso per l’accesso ai corsi a ciclo unico di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Accesso “libero” a medicina: con l’ok del Senato il Ddl passa alla Camera. I dettagli della delega al Governo dopo lo stop al numero chiuso - Via libera dell’Aula del Senato al Ddl recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e ... ilsole24ore.com scrive

Medicina, dal 30 ottobre le iscrizioni al primo appello - Il ministero dell’Università fissa tempi e modalità di svolgimento delle tre prove nazionali in calendario il 20 novembre e il 10 dicembre ... Lo riporta ilsole24ore.com

Bernini, ora accesso libero a Medicina - "Questa giornata rappresenta un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l'opportunità di diventare professionisti in ambito medico - Si legge su ansa.it