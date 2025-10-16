Accadde oggi | 16 ottobre l’elezione del pontefice Giovanni Paolo II

Si trattava del 264esimo papa della storia, il primo non italiano dal 1523 Il 16 ottobre 1978 si ebbe l'elezione del cardinale polacco Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, a pontefice, il papa venuto "da un Paese lontano. Non so se posso bene spiegarmi

