Primo punto della stagione per la San Marino Academy. È quello che le biancazzurre hanno conquistato in casa della Res Roma (0-0). Una gara senza gol ma che arriva al termine di una prestazione solida e di grande concentrazione sul campo della Res Roma, notoriamente ostico. Ne derivano un pareggio di spessore e il primo clean sheet stagionale. Giacomo Piva si affida ancora alla difesa a tre che, orfana di Magni, prevede Manzetti al centro e Daple e Congia in posizione di braccetti. Le redini dell’attacco sono sempre affidate alla coppia Sechi-Fracas. San Marino Academy: Limardi; Daple, Manzetti (73’ Tudisco), Congia; Cuciniello, Giuliani, Bertolotti, Miotto (67’ Gattuso), Casadei; Sechi (73’ Iardino), Fracas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Academy, primo passo. Pari senza gol con la Res