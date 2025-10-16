Abusi sui minori il Vaticano avverte | La Chiesa deve attrezzarsi per essere più sicura ma le diocesi non collaborano Troppi i tabù culturali
La Commissione pontificia per la tutela dei minori, nel Rapporto che è stato presentato oggi in Vaticano, "rileva una notevole resistenza culturale in Italia nell'affrontare gli abusi”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
