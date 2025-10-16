Abusi sui minori il Vaticano avverte | La Chiesa deve attrezzarsi per essere più sicura ma le diocesi non collaborano Troppi i tabù culturali

16 ott 2025

La Commissione pontificia per la tutela dei minori, nel Rapporto che è stato presentato oggi in Vaticano, "rileva una notevole resistenza culturale in Italia nell'affrontare gli abusi”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Abusi sui minori, il Vaticano avverte: “La Chiesa deve attrezzarsi per essere più sicura, ma le diocesi non collaborano. Troppi i tabù culturali”

