Abruzzo Istantaneo Mostra fotografica di Massimiliano Tempesta per Rome Art Week 2025

In occasione della X edizione della Rome Art Week, WSP Photography è lieta di presentare "Abruzzo Istantaneo – Paesaggi a pellicola larga" la mostra fotografica di Massimiliano Tempesta che inaugurerà venerdì 24 ottobre alle ore 19 presso la nostra sede, in Via Costanzo Cloro 58 Roma.

