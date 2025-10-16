Abruzzo Istantaneo Mostra fotografica di Massimiliano Tempesta per Rome Art Week 2025
In occasione della X edizione della Rome Art Week, WSP Photography è lieta di presentare “Abruzzo Istantaneo – Paesaggi a pellicola larga” la mostra fotografica di Massimiliano Tempesta che inaugurerà venerdì 24 ottobre alle ore 19 presso la nostra sede, in Via Costanzo Cloro 58 Roma.Ci sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
