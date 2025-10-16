Napoli rischia di perdere gli Europei, ormai è chiaro. Lo ha detto chiaro e tondo oggi il ministro dello Sport Andrea Abodi intervenuto a Napoli. Ecco cosa riporta rainews.it Napoli rischia di perdere un grande appuntamento sportivo internazionale. La città è indietro nella preparazione dello Stadio Diego Armando Maradona e questo mette a rischio il coinvolgimento negli Europei di calcio del 2032. A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Il tempo corre. Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è possibile”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi: «L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma possibile. Il tempo corre»