Abodi | L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma possibile Il tempo corre

Ilnapolista.it | 16 ott 2025

Napoli rischia di perdere gli Europei, ormai è chiaro. Lo ha detto chiaro e tondo oggi il ministro dello Sport Andrea Abodi intervenuto a Napoli. Ecco cosa riporta rainews.it Napoli rischia di perdere un grande appuntamento sportivo internazionale. La città è indietro nella preparazione dello Stadio Diego Armando Maradona e questo mette a rischio il coinvolgimento negli Europei di calcio del 2032. A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Il tempo corre. Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è possibile”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

