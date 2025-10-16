Abc Bambini Chirurgici premiata alla Bocconi per l' impatto sociale

L’associazione triestina ABC Bambini Chirurgici ha ricevuto a Milano, presso l’Università Bocconi, il “Premio Impatto” 2025, che valorizza a livello nazionale organizzazioni profit e non profit capaci di misurare concretamente il valore sociale, economico e l’impatto dei propri progetti sui. 🔗 Leggi su Triesteprima.it