Abc Bambini Chirurgici premiata alla Bocconi per l' impatto sociale

Triesteprima.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione triestina ABC Bambini Chirurgici ha ricevuto a Milano, presso l’Università Bocconi, il “Premio Impatto” 2025, che valorizza a livello nazionale organizzazioni profit e non profit capaci di misurare concretamente il valore sociale, economico e l’impatto dei propri progetti sui. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

