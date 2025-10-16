Abbiamo meno carburante rifornitevi in altri scali | cosa succede a Malpensa
Potrebbero essere settimane con alcune criticità per le compagnie aeree che atterranno e partono dall'aeroporto Malpensa di Milano: il carburante per i velivoli, infatti, è limitato a causa del problema con una raffineria di Eni. Il consiglio alle compagnie. Per questa ragione è stato emesso un Notam, un avviso depositato presso un'autorità aeronautica che informa i piloti a rifornirsi maggiormente in altri scali. " Si richiede agli operatori riforniti da Eni, quando possibile e in base alla rotta e all’orario del volo, di calcolare una quantità sufficiente di carburante dall’aeroporto precedente per le successive tratte di volo", recita il bollettino come pubblicato dal Corriere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
