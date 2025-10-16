Abbattuta la passerella pedonale

La passerella non c’è più. Quel vecchio passaggio che si trovava nelle adiacenze del campo sportivo di Molino del Piano è stato abbattuto. Una struttura ormai presente da sempre nell’immaginario collettivo, ma che - nell’ambito dei lavori mirati a consolidare la sicurezza idraulica del territorio - rappresentava un ostacolo alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio idrogeologico. L’intervento, che era atteso da tempo, ha come obiettivo la riqualificazione di un’area di fondamentale importanza per la comunità. L’operazione è condotta in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e si concentra orai da qualche tempo sulla sistemazione idraulica del Fosso Fulioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbattuta la passerella pedonale

