Abbandoni di rifiuti lungo le strade tre denunce della Polizia Locale
Nelle scorse settimane gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli hanno denunciato tre persone per abbandono di rifiuti. L'attività d'indagine ha preso avvio dopo alcune segnalazioni fatte da alcuni cittadini, che riferivano di ripetuti abbandoni in alcuni punti dei Comuni di.
