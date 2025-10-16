A24 Toto Costruzioni completa l’abbattimento del viadotto Valle Orsara per l’adeguamento antisismico tra Tornimparte e L’Aquila

Toto Costruzioni Generali prosegue i lavori di adeguamento antisismico sull'autostrada A24, in prossimità dello svincolo di Tornimparte. Poco prima dell’alba è stato completato l’abbattimento controllato della carreggiata ovest del viadotto Valle Orsara, in direzione Roma, realizzato con microcariche esplosive. L'intervento, durato solo pochi secondi, è stato il risultato di un'attenta progettazione e di una lunga preparazione, permettendo in poche ore la riapertura in sicurezza per viaggiatori e maestranze, in entrambe le direzioni. L’operazione rientra nel piano di ricostruzione e adeguamento sismico che è alle fasi conclusive su altre tre opere tra gli svincoli di Tornimparte e L’Aquila Ovest. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

