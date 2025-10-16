A Verona torna la rassegna di spettacoli Il Teatro nei Quartieri

La manifestazione ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione per trascorrere piacevoli momenti nel segno della cultura, del divertimento e dell’incontro, con un teatro di qualità con spettacoli brillanti e di portata popolare. Una rassegna da sempre molto seguita ed apprezzata dai. 🔗 Leggi su Veronasera.it

