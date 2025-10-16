A Verona sarà un Natale diffuso grazie all' iniziativa Adotta una piazza | mercatini in Bra e piazze animate col contributo dei privati
Verona si prepara a vivere un Natale “diffuso”, luminoso e partecipato. Con il progetto “Natale diffuso a Verona - Adotta una piazza”, il Comune lancia infatti un’iniziativa che punta a valorizzare le piazze più iconiche della città come luoghi di incontro, bellezza e condivisione. Nato come. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MERCATINI DI NATALE A VERONA E LA RASSEGNA DEI PRESEPI Domenica 29 Novembre 2025 QUOTA PER PERSONA € 79.00 La quota comprende: -Bus GT - Ingresso alla mostra dei presepi -accompagnatore - assicurazione PROGRAMMA DET - facebook.com Vai su Facebook
Probabile #VeronaJuve Verona (3-5-2): Montipo; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vla - X Vai su X
“Natale diffuso” a Verona, il Comune mette a disposizione 13 piazze - Adotta una piazza”: obiettivo valorizzare le piazze più iconiche della città. Da veronaoggi.it
Natale all’insegna dell’amore: il mercatino di Verona - La splendida Verona si trasforma da città dell’amore consacrato da Shakespeare in città del Natale con le caratteristiche baite di legno che animeranno le sue strade dal 16 novembre al 26 dicembre per ... Come scrive siviaggia.it
Natale 2024, cosa fare a Verona: eventi da non perdere - Per visitare Verona, il consiglio è di tracciare un itinerario dei luoghi must della città ed esplorare il centro storico: le luci natalizie, la folla delle grandi occasioni, i mercatini di Natale e ... Riporta tg24.sky.it