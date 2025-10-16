A Verbania lo spettacolo Valgrande Martire Una storia di Resistenza

Sabato 18 ottobre, alle 18, presso la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce, va in scena lo spettacolo teatrale "Valgrande Martire. Una storia di Resistenza".L'ideazione è di Luca Recchia, narrazione sonora, e Alessandro Mauri, testo; lo spettacolo è tratta dal diario partigiano di Nino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

